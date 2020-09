Campidoglio: posticipato al 31 ottobre termine per atti bilancio, voto su Tari rinviato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È decaduto il termine della mezzanotte di oggi per l'approvazione delle delibere che incidono sul bilancio degli enti locali. "Una nota del ministero di poche ore fa posticipa la scadenza dal 30 settembre al 31 ottobre", ha spiegato il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito riaprendo la seduta dopo una sospensione in cui si sono riuniti i capigruppo. A questo punto il voto sulla delibera in discussione e che riguarda la determinazione della tariffa per i rifiuti viene posticipato alla prossima seduta che sarà calendarizzata domani sempre in sede di conferenza dei capigruppo. Sull'atto la giunta "ha appena depositato un emendamento che va ad aggiungersi agli altri 36 già presentati sulla delibera", ha spiegato De Vito. La modifica si è resa necessaria a seguito di un errore, segnalato dal consigliere M5s Roberto Di Palma, nel testo della delibera che ha portato la giunta capitolina a riunirsi d'urgenza. L'emendamento è stato approvato in chiusura della seduta di stasera e riguarda la ripartizione dei costi fissi, il 47,64 per cento per le utenze domestiche (152,168 milioni) e il 52,36 per cento alle utenze non domestiche (167,2 milioni, e non come in modo errato previsto precedentemente il 41,84 per cento per 133,6 milioni), e dei costi variabili, al 41,84 per cento per le domestiche (197,3 milioni e non 246,9) e al 58,16 per cento per le Und (274,3 milioni). Ora l'Assemblea capitolina procederà al voto sulla delibera nella prossima settimana, domani una conferenza dei capigruppo stabilirà il calendario. (segue) (Rer)