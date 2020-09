Campidoglio: posticipato al 31 ottobre termine per atti bilancio, voto su Tari rinviato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera in discussione "tiene conto del Piano finanziario appena approvato, che alla luce della determinazione Arera determina il costo del servizio a 819 milioni 562 mila euro - ha spiegato l'assessore al bilancio Gianni Lemmetti -. Si evidenzia che ai fini del calcolo delle tariffe, dal totale dei costi devono essere sottratti il contributo Miur per un milione e 508 mila euro, le entrate conseguite per il recupero dell'evasione 2018 per 16 milioni e 288 mila euro e le entrate da sanzioni per Ama determinate dal dipartimento Ambiente per 10 milioni e 756 mila euro per gli anni 2017 e 2018. Il totale delle riduzioni è dunque di 28 milioni e 553 mila euro e il totale dei costi da coprire di 791 milioni e 8 mila euro. La parte fissa della tariffa è fissata a 319 milioni, a 471 milioni la parte variabile". Ai fini del calcolo per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche per l'anno 2020 "Arera prevede criteri di riduzione in seguito al lockdown connessi alla durata del periodo di chiusura - ha proseguito Lemmetti -. Per effetto di tali riduzioni, pari a 35 milioni e 96 mila euro, il prelievo definitivo del 2020 a carico dell'utenza è di 755 milioni e 912 mila, mentre quello del 2018 era 786 milioni e 763 mila euro. L'importo a carico dell'utenza - ha precisato l'assessore al bilancio - è più basso rispetto all'annualità precedente. L'importo del servizio viene ripartito tra utenze domestiche e non domestiche rispetto alla parte variabile, viene stabilito in base alla numerosità dei soggetti e all'impatto sulla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche sono state riconosciute, per le attività sospese e poi riaperte al 5 maggio, riduzioni per la parte variabile per un milione e 616 mila euro. Per le utenze con le attività ancora sospese alla data del 5 maggio 2020 è stata riconosciuta una riduzione del 25 per cento della parte variabile per 6 milioni e 527 mila euro. Per le utenze non riconducibili alle precedenti scadenze, ma che potrebbero risultare sospese a seguito di un codice Ateco compatibile, è stata prevista una riduzione della parte variabile per 26 milioni". (segue) (Rer)