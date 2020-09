Usa: il comitato che organizza di dibattiti presidenziali potrebbe cambiare le regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato che gestisce i dibattiti per le elezioni presidenziali statunitensi ha detto che prenderà provvedimenti per mettere ordine nei due incontri finali tra il presidente Donald Trump e il democratico Joe Biden, dopo le critiche al loro primo incontro. Lo riporta l'emittente "Cnn". A detta di numerosi osservatori, il dibattito di 90 minuti di martedì sera è stato caotico, rovinato dalle continue interruzioni e interruzioni del presidente repubblicano, sia da parte del suo rivale democratico. La Commissione per i Dibattiti presidenziali, un gruppo apartitico che organizza gli eventi dal 1988, ha dichiarato che avrebbe apportato modifiche imprecisate al format per evitare il caos. "Il dibattito di ieri sera ha chiarito che si dovrebbe aggiungere un'ulteriore struttura al formato dei dibattiti rimanenti per garantire una discussione più ordinata dei temi", ha detto il gruppo in un comunicato, aggiungendo che è "considerando attentamente i cambiamenti che adotterà e che annuncerà tali misure a breve". Il comitato di Biden ha invitato gli organizzatori dei futuri dibattiti a spegnere il microfono del candidato che non è tenuto a rispondere alle domande. Il comitato di Trump ha invece accusato l'organizzazione di "cambiare le regole nel bel mezzo del gioco". (Nys)