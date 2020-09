Usa: Trump sostiene di aver vinto il primo dibattito e spinge per gli altri due

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è convinto di aver prevalso nel primo dibattito contro il candidato democratico Joe Biden, e ha detto che vuole partecipare ai due dibattiti rimanenti. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Ho pensato fosse stata una grande serata", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per un viaggio di campagna elettorale nello stato del Minnesota. "Vedo che gli indici d'ascolto sono stati molto alti, ed è stato bello essere lì, mi sono sentito molto a mio agio". Trump più tardi ha sostenuto che Biden non vuole partecipare ai due prossimi dibattiti, nonostante il comitato di Biden abbia confermato di volerlo fare. "Ho sentito che non vuole andare avanti, ma questo dipende da lui. Voglio dire, mi piacerebbe", ha detto Trump ai giornalisti. "Da ogni punto di vista, ieri sera abbiamo vinto facilmente il dibattito. Penso che lui fosse molto debole, piagnucolava", ha aggiunto. (Nys)