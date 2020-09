Usa: Schumer ai repubblicani al Senato, dovreste essere imbarazzati per Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza democratica al Senato statunitense, Charles Schumer, ha attaccato duramente il presidente Doanld Trump e i repubblicani, chiedendo come mai non fossero "imbarazzati" del caotico dibattito tra il capo della Casa Bianca e Joe Biden del giorno prima. Lo riporta il sito "The Hill". "Ieri sera il presidente Trump ha tenuto una delle più vergognose performance in un dibattito presidenziale che qualcuno abbia mai visto", ha detto Schumer durante un discorso al Senato. "Voglio solo chiedere ai miei colleghi repubblicani, come fate a non essere imbarazzati dal fatto che il presidente Trump rappresenta il vostro partito? Come potete, possibilmente, sostenere chiunque si comporti in questo modo? State guardando la stessa persona che stiamo guardando noi?", Schumer ha aggiunto. (Nys)