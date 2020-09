© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE:-Il vicesindaco di Roma con delega alla crescita culturale Luca Bergamo interviene all'apertura di "Insieme – lettori, autori, editori". Auditorium Parco della Musica, viale Pietro de Coubertin 30. (ore 14)REGIONE:- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, presentano la campagna per il vaccino antinfluenzale. L’evento si svolge a Roma, sede della Regione Lazio, Via Cristoforo colombo 212. (ore 15)- L'assessore allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli interviene all'incontro "Librerie del futuro: innovazione, cultura e competitività" nell'ambito del festival dedicato all'editoria "Insieme". Partecipano Marta Leonori, Anna Parisi, Giovanni Avolio e Fabio Masi. Auditorium Parco della Musica, via Pietro de Coubertin 30, Roma. (ore 16)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa a "Festival delle città - Autonomie Locali per l’Italia 2020". L’evento si svolge a Roma, Complesso del Pio Sodalizio dei Piceni, piazza Salvatore in Lauro, 15. (ore 17:50) (segue) (Rer)