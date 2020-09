Ue: Martella (Pd), non perdere occasione fondi Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia la sfida per utilizzare "bene" i fondi del Recovery fund, che quella per accedere al Mes (Meccanismo europeo di stabilità), sono "da vincere". Lo ha affermato Andrea Martella, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Editoria ed all'Informazione intervenendo al "Tg2 Post", su Rai2. "Dobbiamo trasformare il nostro Paese attraverso le risorse del Recovery, ma - ha aggiunto il deputato del Partito democratico - non dobbiamo perdere l'occasione di utilizzare anche le risorse del Mes. Perché non utilizzare questi 37 miliardi che possono servire per il nostro sistema sanitario?". (Rin)