© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si apprende, il Consiglio dei ministri per il varo della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) e dei nuovi decreti Sicurezza è stato posticipato a lunedì 5 ottobre, alle 21. In un primo momento, la convocazione era stata fissata per domenica 4 ottobre, alle 20.30. (Rin)