Governo: il comunicato finale del Consiglio dei ministri

- Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, mercoledì 30 settembre 2020, alle ore 20.14 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente, Giuseppe Conte. Segretario il sottosegretario alla Presidenza, Riccardo Fraccaro. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che apporta modifiche e integrazioni al Dpcm 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del ministero dell'Economia e delle Finanze. Le modifiche si sono rese necessarie in seguito ad alcune innovazioni normative e all'istituzione del ministero dell'Università e della ricerca e del ministero dell'Istruzione, in luogo del precedente ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Il testo, tra l'altro, in un'ottica di razionalizzazione delle funzioni del ministero, attua la previsione legislativa che ha ricondotto sotto un'unica struttura del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tutta l'attività ispettiva, svolta in precedenza dai diversi dipartimenti. Inoltre, si interviene al fine di esplicitare meglio le competenze del dipartimento del Tesoro in merito alle partecipazioni statali, in linea con quanto previsto dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il testo tiene conto del parere espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato. (segue) (Com)