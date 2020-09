Usa: dibattito presidenziale, secondo diversi sondaggisti più probabile vittoria di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi sondaggisti politici hanno riferito che è diventato più probabile che il candidato democratico alle presidenziali Joe Biden sconfigga il presidente Trump nelle prossime elezioni, dopo il dibattito caotico in tv ieri sera. Lo riporta il sito "The Hill". La società Good Judgment ha detto che Biden aveva il 78 per cento di probabilità di vincere, rispetto al 75 per cento del giorno prima. La stessa società ha riportato un costante aumento della probabilità di vittoria di Biden dal suo punto più basso di febbraio, quando aveva Biden al 37 per cento. La probabilità ha raggiunto l'82 per cento a luglio. FiveThirtyEight ha annunciato che Biden ha il 78 per cento di probabilità di vincere l'Electoral College, rispetto al 67 per cento del 31 agosto. I nuovi numeri arrivano meno di 24 ore dopo che i candidati si sono scontrati nel primo dei tre dibattiti presidenziali in programma prima del giorno delle elezioni, il 3 novembre. (Nys)