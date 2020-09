Cultura: Giro (FI), con la morte di Mathieu scompare un signore della filosofia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Vittorio Mathieu, morto questa sera a 96 anni a Torino, è scomparso "un signore della filosofia italiana". Lo scrive il senatore di Forza Italia, Francesco Giro. "Vittorio Mathieu era un signore della filosofia. Io ho studiato sui suoi libri al liceo e all'università, dove mi sono laureato in filosofia. Quando lo incontrai per la prima volta ero deputato di Forza Italia e vedermi di fronte un gigante, il primo traduttore italiano dell'Opus postumum di Kant, mi fece tremare le gambe. Ma lui sciolse questo mio timore con il suo indimenticabile sorriso. Berlusconi gli voleva molto bene. Fu presidente del comitato dei Probiviri. Scelta di Berlusconi geniale. Non lo dimenticherò mai. Ciao chiarissimo Professore!", conclude Giro.(Com)