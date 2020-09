Algeria: Al-Sarraj chiede un aiuto urgente dall'Algeria per riparare il centro elettronico di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto una chiamata dal presidente del governo libico (Gna) Faiz Al-Sarraj, che gli ha chiesto un aiuto urgente per la riparazione del centro elettronico di Tripoli. Secondo quanto appreso da Nova, Tebboune ha ordinato al Ministro dell'Energia di formare un team tecnico della compagnia elettrica nazionale Sonelgaz per recarsi domani a Tripoli con un volo speciale. I due avrebbero anche discusso l'evoluzione della crisi libica. (Com)