Imprese: Inwit, dimissioni di due amministratori

- Infrastrutture wireless italiane S.p.a. (Inwit) comunica, in una nota, che "in data odierna, in conformità ai patti parasociali in essere tra Tim e Ardian (i cui elementi essenziali ex articolo 122 Tuf (Testo unico della finanza) e articolo 130 Regolamento emittenti, nonché il relativo estratto sono disponibili sul sito internet di Inwit all’indirizzo www.inwit.it/it/governance/pattiparasociali), il consigliere indipendente Filomena Passeggio - presidente del Comitato per le nomine e la remunerazione e membro del Comitato parti correlate - e il consigliere Carlo Nardello (anche membro del Comitato sostenibilità) hanno rassegnato le proprie dimissioni con effetto dal 2 ottobre p.v. e subordinatamente all’ingresso della società Impulse I S.à.r.l. nel capitale del veicolo di partecipazione del gruppo Telecom Italia in Inwit. Sarà quindi convocato per il 2 ottobre p.v.", continua la nota, "un Consiglio di amministrazione di Inwit che provvederà alla cooptazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2386 codice civile, e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 13.7 sub 2) dello statuto sociale". (Com)