Italia-Germania: Laschet (Cdu) per progetti di ricostruzione comuni da coronavirus

- Nel corso della sua visita a Roma, il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet, candidato alla presidenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), si è detto favorevole a progetti comuni tra Italia e Germania per la ricostruzione dopo la pandemia di coronavirus. “In Italia, si apprezza molto” che il Fondo europeo per la ripresa dalla crisi nasca da un'iniziativa di Germania e Francia, ha affermato Laschet dopo l'incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Laschet ha aggiunto che “vi sono grandi speranze per questo programma congiunto”. L'obiettivo dovrebbe essere “sviluppare ora progetti comuni italo-tedeschi”. Come esempi, Laschet ha citato la digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei progetti infrastrutturali. Inoltre, la cooperazione con l'Italia sarebbe utile alla Germania anche per lo sviluppo dell'idrogeno come fonte di energia. Il paese ha, infatti, rapporti tradizionalmente positivi con gli Stati arabi del Mediterraneo, che potrebbero divenire tra i principali fornitori di idrogeno. Nello sviluppo di tale fonte di energia, per Laschet “l'Italia sarà ovviamente un paese chiave” nel trasporto dell'idrogeno sul mercato europeo. (segue) (Geb)