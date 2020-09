Governo: Cdm in corso a palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso, a palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri. Lo si legge sul sito Internet del governo. Il Cdm era stato convocato alle 19.30, ma la riunione è stata preceduta da un vertice sulla questione relativa ad Autostrade per l'Italia (Aspi), dopo che ieri Atlantia ha inviato una lettera all'esecutivo per mettere in chiaro alcuni punti in merito alla cessione a Cassa depositi e prestiti (Cdp) della controllata Aspi, che in Italia è concessionaria di parte della rete autostradale. (Rin)