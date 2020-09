© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE:- Insediamento del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma che durerà in carica per il quinquennio 2020-2025. All’ordine del giorno l’elezione del presidente dell’Istituzione camerale. Tempio di Adriano (ore10:30)- In occasione della riapertura dopo quasi 60 anni del monumentale “Giardino delle cascate all'Eur”, opera del grande paesaggista Raffaele de Vico, che sarà celebrata con l'evento inaugurale "Videocittà, il Festival della Visione", Eur Spa e Videocittà organizzano una preview riservata alla stampa per mostrare il Giardino restaurato e dotato di una nuova illuminazione artistica, che accoglierà l'installazione audiovisiva e la performance artistica Invisibili Orchestre dei Quiet Ensemble, prevista per l'evento inaugurale del giorno successivo, venerdì 2 ottobre, che aprirà la terza edizione di Videocittà 2020. Saranno presenti Francesco Rutelli, Presidente di Videocittà, Alberto Sasso presidente di Eur Spa e l'Ad Antonio Rosati, il Direttore artistico del festival Francesco Dobrovich. (ore 20) (segue) (Rer)