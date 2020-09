Venezuela: Maduro a colloquio con l'Alto commissario per i diritti umani Bachelet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha tenuto un incontro virtuale con l'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, per presentare la sua posizione sulla situazione dei diritti umani nel Paese. Lo ha riferito su Twitter il ministro degli Esteri venezuelano, Jorge Arreaza. "Il governo bolivariano resta impegnato in difesa del multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale e della pace", ha scritto Arreaza, che ha definito l'incontro tra Maduro e Bachelet "fruttuoso" e ha parlato di "progressi" compiuti nella collaborazione tra Ginevra e Caracas. Il governo di Maduro è stato duramente criticato dopo la presentazione di un rapporto da parte di una commissione indipendente istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, nel quale si denunciano uccisioni, torture, trattamenti crudeli e degradanti in modo generalizzato e sistematico da parte del governo venezuelano. Gli esperti della commissione guidata da Martha Valinas hanno sottolineato che è possibile che i crimini costituiscano crimini contro l'umanità in quanto vi sono prove credibili che il governo di Maduro e gli alti funzionari del governo sarebbero stati a conoscenza degli abusi perpetrati contro cittadini comuni e gli oppositori politici e non avrebbero agito per evitarli. (Vec)