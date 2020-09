Campidoglio: posticipato al 31 ottobre termine per atti bilancio, voto su Tari rinviato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contribuenti interessati possono presentare istanza per le riduzioni entro e non oltre il 31 ottobre. Per le utenze domestiche disagiate "è stata prevista una riduzione del 20 per cento della parte variabile, se non godono dell'esenzione totale, per una somma totale pari a 2 milioni e 350 mila euro", ha spiegato ancora Lemmetti. Anche in questo caso c'è tempo fino al 31 ottobre per presentare istanza. "Il fatto di aver gestito i tre anni secondo le indicazioni dell'amministrazione, consente - ha sottolineato l'assessore al bilancio - di introdurre nella delibera delle tariffe, considerando che l'importo dell'indebitamento di Roma Capitale è diminuito, ferme restando le scadenze indicate negli avvisi bonari, una misura a favore di tutte le utenze: sia per 1.200.000 famiglie, sia per le 130.000 aziende che abbiano ricevuto detrimento con il Covid. Si prevede infatti il pagamento degli avvisi bonari entro 15 dicembre 2021 senza pagamento di sanzione o di interessi, a fronte di un'istanza da presentare entro il 31 ottobre 2020. Teniamo ferme le scadenze - ha concluso Lemmetti - ma ai fini degli avvisi bonari, non saranno indicate sanzioni e interessi per chi pagherà entro il 15 dicembre 2021. Il bilancio ha ottenuto la salvaguardia, è stato ridotto l'indebitamento nei tre anni, questo ci consente di sostenere dal lato della cassa, tutti i costi del servizio. Non abbiamo difficoltà a pagare i conti con la cassa, perché è sufficiente". (Rer)