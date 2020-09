Governo: il comunicato finale del Consiglio dei ministri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in considerazione della necessità di completare l'azione di ripristino dei principi di legalità all'interno dell'amministrazione comunale, ha deliberato la proroga per sei mesi dello scioglimento del consiglio comunale di Arzano (Napoli). Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, ha esaminato anche quarantanove leggi delle Regioni e delle Province autonome, e ha quindi deliberato di impugnare: la legge della Regione Campania n. 35 del 3 agosto 2020, recante "Istituzione del servizio di Psicologia di base e modifiche delle leggi regionali 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) e 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2013)", in quanto gli articoli da 1 a 6 riguardanti l'affidamento del servizio di psicologia di nuova istituzione ad uno psicologo di base in rapporto convenzionale con il servizio sanitario regionale nonché i compiti dello stesso e l'organizzazione della relativa attività invadono la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione ed, altresì, dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento ai principi fondamentali in materia di «professioni»; la legge della Regione Abruzzo n. 20 del 31 luglio 2020, recante "Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti", in quanto le norme contenute negli articoli 5, comma 2, e 6 prevedono coperture finanziarie non idonee, in violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione; la legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 6 agosto 2020, recante "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022", in quanto l'articolo 18, comma 9, in materia di incarichi di direttore di distretto sanitario, l'articolo 29, in matteria di contratti pubblici, e l'articolo 9, in tema di superamento del precariato, eccedono dalle competenze statutarie e violano l'articolo 117, secondo comma lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile, l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di tutela della salute, l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di tutela della concorrenza, nonché gli articoli 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, sotto il profilo dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica. (segue) (Com)