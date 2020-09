Ambiente: Conte, ripresa post-Covid offre opportunità “unica” per investire su salute del pianeta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tal senso la Cop26, ospitata dal Regno Unito in collaborazione con l'Italia, e la presidenza italiana del G20 nel 2021 “intendono affrontare la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico come crisi intrinsecamente legate”, ha proseguito il premier, ricordando come l'Italia sia già impegnata in iniziative multilaterali di primaria importanza. “All'interno dell'Unione europea, l'adozione della ‘Strategia europea per la biodiversità 2030’ mira ad espandere la superficie delle aree protette e lavora per garantire che tutti gli ecosistemi siano ripristinati, resilienti e protetti. Inoltre, l'Italia sta lavorando con l'Unesco per promuovere una rete globale di esperti ambientali per fornire assistenza gratuita e rafforzamento delle capacità nella gestione delle aree naturali riconosciute dall'Unesco in tutto il mondo. Un approccio scientifico e cooperativo basato sulla solidarietà globale – ha proseguito Conte – deve guidare i nostri sforzi per invertire la situazione attuale. Oggi dobbiamo innalzare il livello di ambizione per lo sviluppo del Quadro globale sulla biodiversità post-2020, in vista della 15a riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica. Consapevole della necessità di agire, l'Italia ha sottoscritto il ‘Leaders Pledge for Nature’, che sollecita gli Stati a rafforzare l'ambizione globale per la biodiversità. È nostra responsabilità cogliere questa opportunità, aumentando la consapevolezza globale e fissando obiettivi ambiziosi per costruire un mondo sostenibile, resiliente, inclusivo ed equo da consegnare alle nostre giovani generazioni”, ha concluso il presidente del Consiglio. (Res)