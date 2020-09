Ambiente: l'ambasciata d'Italia a Berlino vieta la plastica monouso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Berlino è “libera dalla plastica monouso”. È quanto rende noto la stessa rappresentanza diplomatica con un messaggio pubblicato su Twitter. L'annuncio è stato dato dall'ambasciatore Luigi Mattiolo alla presenza del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, giunto a Berlino ieri, 29 settembre. Costa è nella capitale tedesca per prendere parte all'incontro informale dei ministri dell'Ambiente degli Stati membri dell'Ue, in corso nelle giornate di oggi e domani, primo ottobre. Come l'ambasciata a Berlino, hanno abolito l'uso della plastica monouso i consolati generali di Francoforte sul Meno e Hannover, i consolati di Friburgo in Brisgovia e Dortmund, nonché gli istituti italiani di cultura di Berlino, Monaco di Baviera e Colonia. (Geb)