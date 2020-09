© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena solidarietà ad Alberto Cirio vittima di minacce gravi ed inaccettabili che rievocano un passato terribile che a Torino ha causato vittime, dolore e violenza". È quanto dichiara, in una nota, Davide Gariglio, deputato del Partito democratico, in merito ai volantini che ritraggono il presidente del Piemonte con le sembianze di Aldo Moro nel covo delle Brigate Rosse. (Com)