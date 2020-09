Brasile: banca Bndes apre linea di credito per facilitare finanziamenti Industria 4.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) del Brasile ha annunciato l'apertura di una nuova linea credito (Credito e Servizi 4.0) per concedere finanziamenti a interessi agevolati in favore di piccole e medie imprese intenzionate a investire in servizi tecnologici avanzati e cosiddetti intangibili (industria 4.0). La nuova linea di credito punta a facilitare la modernizzazione delle aziende, stimolando la trasformazione digitale e l'adozione delle tecnologie 4.0. Il finanziamento è rivolto alle aziende, ai produttori rurali e al settore pubblico, ed è gestito tramite credito indiretto automatico. Il responsabile dell'area clienti di Bndes, Gabriel Aidar, ha spiegato che l'obiettivo è offrire alle aziende la possibilità di migliorare la produzione di strumenti utili alla strutturazione di città intelligenti. (Brb)