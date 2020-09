Iraq: ministro Esteri preoccupato su possibile ritiro militari e diplomatici Usa dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Iraq ha espresso preoccupazione per la possibilità, paventata dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, di ritirare il personale militare e diplomatico dal territorio iracheno, in caso di nuovi attacchi contro le sedi diplomatiche e assetti statunitensi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, secondo quanto riporta l’emittente “al Arabiya”. Diverse fonti politiche e diplomatiche hanno riferito in questi giorni che il Segretario di Stato Pompeo avrebbe emesso un ultimatum in base al quale tutto il personale statunitense lascerà l’Iraq a meno che il governo non ponga fine ai continui attacchi contro l’ambasciata, sedi diplomatiche e militari statunitensi. "Un ritiro degli Stati Uniti potrebbe portare a ulteriori ritiri" da parte dei membri della coalizione guidata dagli Stati Uniti che combattono contro lo Stato islamico, e ciò, secondo Fuad Hussein sarebbe "pericoloso, perché lo Stato islamico è una minaccia non solo l'Iraq ma l'intera regione". "Speriamo che gli Stati Uniti ripensino alla loro decisione", che al momento è solo "preliminare", ha aggiunto Hussein.(Res)