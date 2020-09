Energia: Ricci (Aidic) a “Nova”, idrogeno vettore strategico per sopperire a rinnovabili - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utilizzo dell’idrogeno come vettore energetico sarà fondamentale per sopperire alla disponibilità intermittente di fonti di energia rinnovabile. Lo ha detto il presidente dell’Associazione italiana di ingegneria chimica (Adic), Giuseppe Ricci, in un’intervista ad “Agenzia Nova”, a margine dell’evento “Potenzialità della filiera dell’idrogeno nel contesto della transizione energetica”. Il video (Res)