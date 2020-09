Italia-Usa: Di Maio partecipa a videoconferenza con rappresentanti associazioni ebraiche statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha partecipato oggi ad una videoconferenza con i rappresentanti delle principali associazioni ebraiche statunitensi, tradizionale appuntamento a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a testimonianza del solido rapporto e dell’attenzione italiana verso il mondo ebraico. Il ministro Di Maio, afferma la Farnesina in una nota, ha ribadito il deciso impegno dell’Italia nella lotta contro l’antisemitismo, che costituisce una priorità del nostro Paese nel Consiglio per i diritti umani dell’Onu. Il ministro ha ricordato che lo scorso gennaio il governo italiano ha accolto la definizione di antisemitismo proposta dall’Ihra (l’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto). Con l’occasione, l’Italia ha nominato una coordinatrice nazionale per la lotta all’antisemitismo, la professoressa Milena Santerini, che presiede un apposito Gruppo di lavoro istituito presso la presidenza del Consiglio. Tra i temi dell’incontro, le prospettive del processo di pace in Medio Oriente a seguito della firma degli Accordi di Abramo. Il ministro Di Maio ha richiamato il sostegno dell’Italia ad una soluzione a due Stati giusta, sostenibile, realistica e direttamente negoziata tra le parti.(Com)