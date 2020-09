Italia-Germania: Laschet (Cdu) per progetti di ricostruzione comuni da coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, secondo il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, Gerrmania e Italia potrebbero svolgere insieme un ruolo stabilizzatore nel contrasto tra Grecia e Turchia e nella situazione in Libano. Nella giornata di domani primo ottobre, Laschet verrà ricevuto in Vaticano in udienza privata da Papa Francesco. Il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia è a Roma per partecipare alle celebrazioni del Giorno dell'unità tedesca, la commemorazione della riunificazione della Germania (3 ottobre 1990), che si terranno nelle ambasciate del paese in Italia e presso la Santa Sede. Quest'anno, la Renania settentrionale-Vestfalia è infatti il Land partner della celebrazione. (Geb)