Gualtieri: "E' importante fare passi avanti a livello Ue nell'ambito dell'imposizione fiscale"

- L’Europa ha dato un grande segnale di vitalità nell’affrontare una delle crisi più gravi della sua storia. Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo al webinar “Una politica di zero tolleranza verso il dumping fiscale e il riciclaggio di denaro”. Secondo Gualtieri, i programmi straordinari emersi per superare la crisi economica dovuta alla pandemia dovrebbero divenire permanenti. Di fronte “agli effetti della crisi sulle finanze pubbliche e alle sperequazioni sempre più marcate fra chi vince e chi perde”, il messaggio che arriva è che “dovremmo fare degli ulteriori passi avanti nel settore dell’imposizione fiscale”, ha detto il ministro. Gualtieri ha parlato di “zero tolleranza sull’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro”, ma al contempo “siamo orgogliosi di quanto fatto finora”, perché si deve riconoscere “che a livello nazionale, europeo e internazionale sono stati compiuti molti progressi”. Il governo italiano, ha proseguito il ministro, è impegnato nelle politiche di contrasto a evasione e riciclaggio di denaro sporco, con misure “molto efficaci” per eliminare i paradisi fiscali. In tale contesto, Gualtieri ha sottolineato l’aumento costante dei ricavi dall’imposizione fiscale, “fondamentale per un Paese come l’Italia con un forte indebitamento pubblico”. “Ciò che abbiamo ottenuto però a livello nazionale, europeo e internazionali è ancora insufficiente”, ha spiegato il ministro.Gualtieri ha messo in evidenza il passo importante compiuto in merito al riciclaggio di denaro, con un migliore meccanismo di controllo a livello europeo. “Sappiamo che esistono punti deboli, ce ne rendiamo conto dai segnali che arrivano dall’estero”, e per questo motivo “è importante l’armonizzazione a livello europeo e internazionale”, ha detto il ministro. Nel nostro Paese vi è una stretta collaborazione fra Guardia di finanza, Banca d’Italia e autorità europee, per agire in maniera concertata nelle attività antiriciclaggio, ha poi rilevato Gualtieri. Negli ultimi anni è comunque emersa una grande volontà da parte degli Stati membri e dal parlamento per fare dei passi avanti in questo ambito, ha concluso. (Rin)