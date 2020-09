Coronavirus: Onu, bene contributo di 1 miliardo di dollari da iniziativa Act-Accelerator

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite e i suoi partner hanno accolto con favore lo stanziamento della cifra record di 1 miliardo di dollari annunciato oggi dall'iniziativa Access to Covid-19 Tools (Act)-Accelerator, lanciata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) insieme ai partner internazionali. In occasione di un evento di alto livello convocato a margine della 75ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha elogiato lo "straordinario sforzo internazionale per affrontare una crisi umana come nessun'altra nella nostra vita", aggiungendo che devono essere compiuti ulteriori sforzi per "approfondire" ulteriormente i notevoli progressi finora compiuti. "È nell'interesse nazionale ed economico di ogni paese lavorare insieme per espandere in modo massiccio l'accesso a test e trattamenti e sostenere un vaccino come bene pubblico globale e alla portata di tutti, ovunque", ha aggiunto. "L'Act-Accelerator, compreso il suo impianto Covax, è il veicolo per portarci lì. Investire nell’Act-Accelerator accelererà la ripresa di ogni Paese", ha affermato Guterres, che ha co-presieduto l'evento insieme al ministro degli Esteri britannico Dominic Raab, al ministro della Salute sudafricano Zweli Mkhize e al direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Act-Accelerator, lanciato cinque mesi fa dalla Commissione europea, dalla Francia e dalla Bill & Melinda Gates Foundation in collaborazione con l’Oms, necessita di ulteriori 35 miliardi di dollari per realizzare i suoi obiettivi di produzione di 2 miliardi di dosi di vaccino, 245 milioni di trattamenti e 500 milioni di test e i nuovi impegni per l'iniziativa sono i benvenuti e saranno utilizzati per catalizzare ulteriori finanziamenti per continuare il lavoro pionieristico di Act-Accelerator, si legge in una nota dell’Oms. (segue) (Com)