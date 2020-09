Coronavirus: Onu, bene contributo di 1 miliardo di dollari da iniziativa Act-Accelerator (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa richiede, in particolare, 15 miliardi di dollari per supportare l'immediata creazione di capacità per i sistemi di ricerca e sviluppo, produzione, approvvigionamento e consegna di vaccini entro la fine dell'anno. “Abbiamo il dovere di garantire che vaccini, trattamenti e test per il Covid-19 siano disponibili per tutti per fermare la diffusione globale della pandemia, protegge il popolo britannico e metterà l'umanità sulla strada della guarigione. La collaborazione tramite Act-Accelerator è fondamentale per promuovere lo sviluppo, la produzione e l'accesso (al vaccino) per tutti i Paesi", ha affermato Raab. “La scienza ci sta dando soluzioni, sotto forma di nuovi test, terapie e, si spera, un vaccino. Ma la scienza e le soluzioni saranno inefficaci senza solidarietà", ha affermato Tedros, direttore generale dell'Oms, che si è detto “grato per i generosi impegni finanziari presi oggi” ricordando al contempo che “abbiamo ancora un notevole deficit di finanziamento da colmare”. Secondo il ministro della Salute sudafricano, Zweli Mkhize, “dobbiamo affrontare questa crisi sanitaria come una sfida globale, insieme in solidarietà e cooperazione, lavorando per una soluzione globale. Dobbiamo generare i test, i trattamenti e i vaccini chiave di cui tutti abbiamo bisogno e assicurarci che siano distribuiti equamente alle persone che ne hanno più bisogno, indipendentemente da dove vivono e dal fatto che il loro Paese sia ricco o meno", ha detto, aggiungendo che gran parte della popolazione, specialmente nei Paesi in via di sviluppo, rimane "vulnerabile ed emarginata durante questa pandemia". (Com)