- "Esprimo tutta la mia vicinanza al presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, per le vergognose intimidazioni subite. Questo clima d'odio e violenza è inaccettabile. Le istituzioni non si lasciano mai intimorire". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. (Rin)