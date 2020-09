Italia-Polonia: sottosegretario Scalfarotto conclude visita a Varsavia, focus su investimenti e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto, ha concluso oggi una visita di due giorni a Varsavia. Durante la missione, che ha costituito il primo seguito operativo della visita in Italia del presidente polacco, Andrzej Duda, il sottosegretario Scalfarotto ha incontrato il segretario di Stato alle Infrastrutture, Rafal Weber, e agli Affari esteri, Szymon Szynkowski. L'incontro con il viceministro Weber, si legge in una nota della Farnesina, ha avuto ad oggetto l'esame delle opportunità per le aziende italiane scaturenti dai programmi del governo polacco per i prossimi anni nel settore, dove sono previsti investimenti per diverse decine di miliardi di euro. Nel corso dei colloqui al ministero degli Affari esteri, il viceministro Szynkowski e il sottosegretario Scalfarotto hanno registrato sintonia sull'allargamento della Ue ai Balcani occidentali; sulla necessità che in Bielorussia si dia immediata fine alla persecuzione degli oppositori e si dia avvio al dialogo; sulla preoccupazione per la situazione nel mediterraneo orientale. In sede Ue, Scalfarotto e Szynkowski hanno concordato sulla necessità di innovative e condivise soluzioni alla questione dei migranti e del superamento del meccanismo di Dublino; e sull'urgenza di allocare quanto prima le risorse del Recovery Fund, per trasformare la crisi causata dal Covid in un'opportunità di riforma e crescita anche in chiave di "green economy". (segue) (Com)