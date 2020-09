Difesa: “Faz”, lo Scaf rischia di fallire, gravi conseguenze per Francia, Germania ed Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi è poi da considerare che, in Germania, progetti per la difesa come lo Scaf “non hanno il medesimo sostegno politico come in Francia”, evidenziano Major e Moelling. In Francia, è il presidente della Repubblica che decide delle iniziative per la difese e il settore degli armamenti è “uno strumento essenziale per preservare la sovranità nazionale”. Per tale motivo, il comparto è “degno di protezione e persino di orgoglio nazionale”. Inoltre, lo Stato francese è coinvolto “ancora in maniera significativa” nell'industria della difesa”. In Germania, il settore è, invece, “privato, economicamente insignificante e gli ambienti politici tendono a evitarlo”. Parigi e Berlino “conoscono tutte queste differenze”, ma hanno deciso “consapevolmente” nell'interesse dell'Ue. L'obiettivo era “inviare un segnale politico di indipendenza europea e un impegno per l'ambizione” dell'Ue nella politica mondiale. (segue) (Geb)