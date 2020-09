Difesa: “Faz”, lo Scaf rischia di fallire, gravi conseguenze per Francia, Germania ed Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pertanto, secondo Majoer e Moelling, se il progetto per lo Scaf dovesse fallire, “il danno maggiore sarebbe politico e non economico”. Le ripercussioni sarebbero tali da incrinare la collaborazione tra Francia e Germania, con scosse anche all'interno dei due paesi. Con le elezioni presidenziali in Francia nel 2022, la destra sovranista ed antieuropea del Rassemblement national potrebbe sfruttare il naufragio dello Scaf come un fallimento di Macron e della sua visione della sovranità europea in campo militare. Frustrata dall'esito negativo del progetto Scaf, la Francia potrebbe poi allontanarsi dalla Germania nella cooperazione nell'industria della difesa europea, di cui i due paesi compongono insieme il 40 per cento. A sua volta, la Germania subirebbe una netta battuta d'arresto per le sue ambizioni europee. (Geb)