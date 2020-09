Cuba: da Usa sanzioni contro capo conglomerato di proprietà delle forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di stato Usa ha annunciato sanzioni contro Luis Alberto Rodriguez Lopez-Calleja, cittadino cuban a capo del conglomerato Grupo de Administración Empresarial S.A (Gaesa), di proprietà delle forze armate dell’isola. Scendono quanto riferisce una nota del dipartimento tutti suoi beni negli Usa saranno bloccati e ai cittadini statunitensi sarà proibito fare affari con lui. Le entrate generate dalle attività economiche di Gaesa, si legge, “vengono utilizzate per opprimere il popolo cubano e per finanziare la dominazione coloniale del Venezuela”. Il gruppo ha varie ramificazioni che vanno dal settore alberghiero ai negozi al dettaglio che vendono prodotti in valuta estera. (segue) (Nys)