Cuba: da Usa sanzioni contro capo conglomerato di proprietà delle forze armate (2)

- La misura è solo l'ultima di una serie di provvedimenti annunciati da Washington nei confronti dell'isola. Ieri il governo degli Stati Uniti ha imposto sanzioni alla società finanziaria American International Services (Ais), che si occupa di gestire le rimesse dei cubani. Secondo quanto si legge in un comunicato diramato dal dipartimento di stato Usa, l’esercito cubano usa Ais, la sua società madre Fincimex e altre società per manipolare le rimesse e il mercato delle valute straniere. I profitti ottenuti da queste operazioni, si legge, vanno a vantaggio delle forze armate cubane, favorendo la repressione del popolo cubano e finanziando l'ingerenza di Cuba in Venezuela. I cubani, prosegue il comunicato, “dovrebbero essere in grado di ricevere risorse dalle loro famiglie all'estero senza dover riempire le tasche dei loro oppressori”. Il governo Usa invita quindi i cubani a servirsi di canali diversi da quelli controllati dal governo. Il governo cubano ha condannato le sanzioni. “Le nuove misure del governo Usa verso Cuba rafforzano il blocco dell’isola nel tentativo di manipolare gli elettori in Florida. La misura punta a danneggiare il popolo cubano e i legami famigliari in entrambi i paesi”, ha scritto il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodríguez, sul suo account Twitter. (Nys)