Imprese: Fincantieri, consegnata a Monfalcone la nave da crociera Enchanted Princess

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Videomessaggio in diretta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per celebrare la consegna, presso lo stabilimento di Monfalcone, di Enchanted Princess (costruita per la società armatrice Princess Cruises, brand del Gruppo Carnival Corporation), la centesima nave da crociera consegnata da Fincantieri negli ultimi trent'anni. Stando al relativo comunicato stampa, alla cerimonia hanno partecipato, in collegamento dagli Stati Uniti, Micky Arison, chairman di Carnival Corporation, Arnold Donald, presidente e amministratore delegato di Carnival Corporation, Stein Kruse, group Ceo di Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn, Carnival Australia e Carnival Uk, e Jan Swartz, group president di Princess Cruises e Carnival Australia. Per Fincantieri hanno presenziato l'amministratore delegato Giuseppe Bono e il presidente Giampiero Massolo in collegamento da remoto. Enchanted Princess, la 18ma delle unità costruite da Fincantieri per Princess Cruises nel cantiere isontino, con una stazza lorda di 145 mila tonnellate e la capacità di ospitare a bordo fino a 4.610 passeggeri in 1.830 cabine oltre a 1.411 membri dell'equipaggio, è realizzata sulla base del progetto di successo delle gemelle Royal Princess, Regal Princess, Majestic Princess e Sky Princess, costruite sempre nello stabilimento di Monfalcone a partire dal 2013. (segue) (Com)