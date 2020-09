Imprese: Fincantieri, consegnata a Monfalcone la nave da crociera Enchanted Princess (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enchanted Princess, ha aggiunto l’amministratore delegato Giuseppe Bono, è una nave speciale, la prima unità da crociera che consegniamo post Covid e anche la centesima che Fincantieri ha realizzato negli ultimi 30 anni. “Crediamo che rappresenti la migliore incarnazione della capacità di affrontare i momenti più difficili con passione e dedizione, e anche della storica resilienza del nostro settore: voglio quindi augurare "vento in poppa" a questo ennesimo gioiello che abbiamo portato a termine, agli amici di Princess con cui abbiamo collaborato con successo, e a tutti i lavoratori della crocieristica, con la fiducia che la ripartenza sia già iniziata", ha detto. Il rapporto tra il cantiere di Monfalcone e Princess Cruises proseguirà con due navi da crociera di prossima generazione da 175 mila tonnellate di stazza lorda, che saranno le più grandi realizzate in Italia: le consegne sono previste per la fine del 2023 e la primavera del 2025. Le unità ospiteranno circa 5.300 passeggeri e saranno le prime della flotta dell'armatore ad essere alimentate primariamente a gas naturale liquefatto. (Com)