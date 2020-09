Sanità: Rozza (Pd) a Gallera, vaccinare bambini a novembre rischia di essere inutile, dica quando arriveranno dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale del Pd Carmela Rozza replicando alla nota dell'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera in materia di vaccini antinfluenzali per i bambini, dichiara: "La vaccinazione antinfluenzale dei bambini a novembre è assolutamente tardiva e rischia di essere inutile per contrastare l'ondata di influenza. A questo punto l'assessore Gallera deve dire quando saranno davvero consegnate le dosi di vaccino per le diverse categorie e quando inizieranno le relative campagne vaccinali. Gli errori e le sottovalutazioni dei mesi scorsi non si possono recuperare ma almeno si può dire con chiarezza ai cittadini quel che si devono attendere." (Com)