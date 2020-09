Nagorno-Karabakh: Mosca preoccupata per notizie su impiego mercenari stranieri, “rischio escalation"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca è preoccupata per le notizie sul dispiegamento di mercenari appartenenti a gruppi armati illegali, provenienti in particolare dalla Siria e dalla Libia, nella zona di conflitto del Nagorno-Karabakh. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri russo in una nota. “Siamo profondamente preoccupati per queste notizie, che portano non solo a un'escalation ancora maggiore delle tensioni nella zona di conflitto, ma creano anche minacce a lungo termine alla sicurezza di tutti i Paesi della regione", afferma il comunicato. "Chiediamo alla leadership degli Stati interessati di adottare misure efficaci per prevenire l'uso di terroristi e mercenari stranieri nel conflitto e di ritirarli immediatamente dalla regione", conclude la nota. Ieri l’ambasciatore dell'Azerbaigian in Russia, Polad Bulbuloglu, ha smentito le indiscrezioni in merito alla presenza di mercenari che combatterebbero nel Nagorno-Karabakh per conto di Baku. "Tutto questo parlare della presenza di mercenari turchi sul posto è completamente falso. Il nostro esercito non ha bisogno di mercenari o forze aggiuntive", ha detto l'ambasciatore, in un intervento all'emittente radio di "Komsomolskaya Pravda". Il diplomatico ha anche detto che "non una singola bomba azerbaigiana è caduta sul territorio armeno". (segue) (Rum)