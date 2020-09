Regno Unito: parlamento approva nuovi poteri di emergenza anti-pandemia per il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei comuni britannica ha approvato l'estensione dei poteri di emergenza del governo per combattere la pandemia di Covid-19, sconfiggendo i timori che una fronda di conservatori ribelle avrebbe votato contro al rinnovo del Coronavirus Act. Tra i nomi eccellenti degli oppositori, figura quello dell'ex primo ministro conservatore Theresa May. Il nodo della discordia era l'inserimento di un emendamento che avrebbe dato al parlamento il potere di votare su ogni singolo provvedimento di emergenza varato dal governo per combattere la pandemia. Lo speaker della Camera, Lindsey Hale, aveva negato l'ammissibilità dell'emendamento nel pomeriggio, chiedendo tuttavia al governo di non trattare "con disprezzo" il parlamento nell'adozione di tali provvedimenti. Subito dopo il voto il ministro della Salute, Matt Hancock, ha parlato all'aula, dove ha promesso ai parlamentari che si voterà "in ogni occasione possibile" su nuove restrizioni inerenti il Coronavirus Act, facendo tuttavia presente che questo impegno non si estenderà a provvedimenti di emergenza. (Rel)