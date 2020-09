Farnesina: Italia accoglie con favore nomina diplomatico Vincenzo Del Monaco a capo della missione Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia accoglie con viva soddisfazione la notizia della nomina del diplomatico italiano Vincenzo Del Monaco a capo della missione Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) a Tirana. Il successo della candidatura italiana, afferma la Farnesina in una nota, rappresenta un importante riconoscimento per il ruolo attivo dell’Italia nell’Osce – organizzazione di cui il nostro Paese è tra i principali contributori in termini di risorse umane e finanziarie – a favore del mantenimento della pace e della stabilità nella regione. L’Italia continua a rafforzare il proprio impegno nell’Osce per la costruzione di una comunità di sicurezza euro-atlantica, euro-asiatica ed euro-mediterranea, che sia fondata su principi e valori democratici condivisi, “da Vancouver a Vladivostok”.(Com)