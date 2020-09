Rifiuti: Di Cola (Cgil Roma), Zaghis e Raggi hanno distrutto Ama e cittadini pagano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Zaghis e Raggi lasciano una azienda distrutta. Ama è una azienda che non esiste più, non ci sono uomini, mezzi e organizzazione". Lo ha detto il sindacalista della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola, intervenendo alla tavola rotonda di oggi organizzata dal sindacato sul tema della gestione del ciclo dei rifiuti a Roma. "Io spero che Raggi non lo faccia il piano industriale per Ama - ha aggiunto -. L'azienda va riformata. La sindaca dovrebbe vergognarsi perché andrà via e lascerà un'azienda senza un progetto. È vergognoso e imbarazzante che la Capitale d'Italia abbia un sistema di raccolta come il nostro. Noi - ha sottolineato Di Cola - immaginiamo un ripensamento della città e vorremo porre il problema dell'inquinamento e dell'impatto ambientale. La sindaca è sparita da 15 mesi, si è nascosta dopo aver firmato un accordo con il sindacato, ha nominato il peggior amministratore di Ama a piede libero che io conosca, che ha paura di affrontare le cose e di dire la verità. A Zaghis do un consiglio - ha concluso -, se vuole perseverare, dica la verità alla città, di come stiamo spendendo questi 800 milioni che anche quest'anno i cittadini dovranno versare per un servizio di cui mi vergogno". Il riferimento agli 800 milioni è relativo al costo di gestione del servizio nella Capitale stimato in 819 milioni di euro, così come indicato nel piano economico finanziario licenziato oggi dall'Assemblea capitolina.(Rer)