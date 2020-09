Imprese: Conte, consegna Enchanted Princess di Fincantieri dimostra resilienza del comparto navale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia organizzata oggi per la consegna della nave da crociera Enchanted Princess conferma la resilienza del comparto navale, e il nostro sostegno ad un settore strategico che molto più di altri ha sofferto a causa della pandemia. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenuto in collegamento da remoto alla cerimonia per la consegna della nave a Monfalcone. “Negli ultimi mesi Fincantieri ha dimostrato di essere resiliente e di avere una grande capacità di diversificare, e questo è per noi motivo di orgoglio dal momento che tale abilità viene ampiamente riconosciuta anche all’estero”, ha detto il premier, ringraziando i lavoratori dei cantieri di Monfalcone e i vertici di Fincantieri per quanto realizzato. (Ems)