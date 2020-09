Nagorno-Karabakh: Borrell con Lavrov, cruciali cessate fuoco e riduzione escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha parlato con il ministro degli Affari esteri russo, Sergej Lavrov, sulla situazione nel Nagorno-Karabakh. Lo ha annunciato Borrell su Twitter spiegando che con è stato concordato il fatto che il cessate il fuoco immediato e la riduzione dell'escalation sono cruciali per mettere freno al conflitto in corso fra Armenia e Azerbaigian. Borrell ha ricordato che l'Ue sostiene pienamente gli sforzi dei co-presidenti del gruppo di Minsk dell'Osce per riportare entrambe le parti ai negoziati. (Beb)