Tlc: Capitanio (Lega), su 5G oltre a Cina problema è incompetenza governo

- Secondo Massimiliano Capitanio, deputato della Lega in commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni a Montecitorio e segretario della Vigilanza Rai, "su 5G e telecomunicazioni il problema dell'Italia non è solo la Cina, ma anche l'incompetenza del governo. Ha fatto bene il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, a mettere in guardia Conte sui rischi di una politica troppo schiacciata sulla via della Seta". Il parlamentare aggiunge, in una nota, che "Partito democratico e Movimento cinque stelle non sono capaci di garantire la sicurezza delle nostre infrastrutture tecnologiche e nemmeno di realizzarle. La banda ultra larga è ferma ai livelli del 2015, le scuole non sono state cablate, i voucher per famiglie e aziende non sono stati erogati, la rete unica è solo nelle chiacchiere di palazzo Chigi. Nel campo delle telecomunicazioni - conclude Capitanio - Italia ed Europa possono fare bene, sarebbe folle consegnare le chiavi del Paese alla Cina". (Com)