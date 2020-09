Scuola: Baglio (Pd), irresponsabilità giunta Raggi determina rottura trattativa con sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera del Pd capitolino Valeria Baglio, in una nota dichiara: "Grave la rottura della trattativa e l'abbandono del tavolo di confronto da parte di Cgil e Uil e Csa sulla sicurezza e la protezione necessaria dal rischio di contagi da Covid 19, sull'organizzazione dei servizi scolastici nella fase emergenziale e sulla costituzione della Newco". "Si avvia - spiega Baglio - uno stato di agitazione di tutto il personale educativo scolastico che nel momento del ritorno a scuola dei bambini rischia di creare gravissimi disagi alle famiglie e a tutto il sistema scolastico. La giunta Raggi non può ignorare le richieste di confronto avanzate dal sindacato e dai lavoratori delle scuole. Non è con le chiusure che si dà un servizio migliore alla città. Purtroppo ancora una volta registriamo una grave incapacità della giunta ad aprire un confronto proficuo con le parti sociali e con la città". (Com)