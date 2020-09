Venezuela: Usa offrono ricompensa di 10 milioni di dollari per informazioni su ex ministro dell'Elettricità e suo vice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno presentato due offerte di ricompensa da 5 milioni di dollari ciascuna per informazioni che porterebbero all'arresto o alla condanna dell'ex ministro dell'Elettricità venezuelano, Luis Alfredo Motta Dominguez, e del suo vice Eustiquio Jose Lugo Gomez. Lo ha annunciato in una nota il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ricordando che Dominguez e Gomez sono stati incriminati in Florida lo scorso giugno con l’accusa di aver versato più di 60 milioni di dollari a tre società in cambio di tangenti. Un mese dopo gli Stati Uniti hanno vietato agli ex funzionari e alle loro famiglie di entrare negli Stati Uniti. Dominguez, ricorda il dipartimento di Stato nella nota, è stato nominato presidente della Compagnia nazionale dell’elettricità (Corpoelec) in Venezuela nel 2015 prima di diventare ministro dell'Elettricità, mentre Gomez è stato viceministro delle Finanze, degli investimenti e dell'alleanza strategica presso il ministero dell'Elettricità, nonché direttore degli acquisti presso Corpoelec sotto Motta Dominguez. In precedenza il governo degli Stati Uniti aveva offerto fino a 20 milioni di dollari in cambio di informazioni che portassero all'arresto di tre ex funzionari pubblici venezuelani. All'inizio di settembre, inoltre, gli Stati Uniti hanno sanzionato il presidente venezuelano Nicolas Maduro e molti altri funzionari per la cooperazione con l'Iran e per i presunti tentativi di manipolare le elezioni parlamentari nel Paese.(Nys)