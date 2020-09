Scuola: Gelmini (FI), governo non può ignorare allarme presidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "l'allarme lanciato dai presidi non può essere ignorato, il governo ha il dovere di dare risposte a queste sollecitazioni, e deve lavorare - lo avrebbe dovuto fare nei sei mesi di stop alle lezioni - per garantire la didattica nelle scuole in tutta sicurezza. Il ministro Azzolina, invece", continua la parlamentare in una nota, "fa orecchie da mercante e pensa solo al suo disastroso concorso straordinario autunnale. I nostri ragazzi saranno esposti a nuovi e inutili stress test, il tutto a causa di un esecutivo che non è stato in grado di programmare per tempo un ordinato avvio dell'anno scolastico". (Com)