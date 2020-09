Ue: Gualtieri, importante fare passi in avanti nell'ambito dell'imposizione fiscale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gualtieri ha messo in evidenza il passo importante compiuto in merito al riciclaggio di denaro, con un migliore meccanismo di controllo a livello europeo. “Sappiamo che esistono punti deboli, ce ne rendiamo conto dai segnali che arrivano dall’estero”, e per questo motivo “è importante l’armonizzazione a livello europeo e internazionale”, ha detto il ministro. Nel nostro Paese vi è una stretta collaborazione fra Guardia di finanza, Banca d’Italia e autorità europee, per agire in maniera concertata nelle attività antiriciclaggio, ha poi rilevato Gualtieri. Negli ultimi anni è comunque emersa una grande volontà da parte degli Stati membri e dal parlamento per fare dei passi avanti in questo ambito, ha concluso. (Res)